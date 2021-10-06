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Грузинский министр: Потенциал транспортного коридора Европа-Азия очевиден

Грузинский министр: Потенциал транспортного коридора Европа-Азия очевиден "Долгие годы Грузия участвовала в таких проектах как TRASEKA, Средний коридор и коридор Каспийское море - Черное море. Цель этих проектов – создать эффективные, короткие и надежные транспортные маршруты между Азией и Европой"
Инфраструктура
6 октября 2021 г. 18:51
Грузинский министр: Потенциал транспортного коридора Европа-Азия очевиден
Натия Турнава

"Долгие годы Грузия участвовала в таких проектах как TRASEKA, Средний коридор и коридор Каспийское море - Черное море. Цель этих проектов – создать эффективные, короткие и надежные транспортные маршруты между Азией и Европой".

Как передает грузинское бюро Report, об этом министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава сказала на круглом столе, прошедшем в рамках встречи министров по Транскаспийскому маршруту (Грузия, Турция, Азербайджан, Казахстан) в Стамбуле.

Министр коснулась важности региональных транспортных и логистических связей между странами, и в этом контексте выделила Грузию как важного трансконтинентального игрока.

"Грузия продолжает повышать эффективность и устойчивость транспортных коридоров с партнерскими странами. Увеличение грузоперевозок через Грузию наглядно показывает потенциал роста транспортного коридора Европа-Азия. Даже в период пандемии COVID-19 мы смогли сохранить функциональность таких маршрутов и тенденцию роста", - сказала она.

Н.Турнава проинформировала коллег о реализуемых в Грузии транспортно-инфраструктурных проектах и дальнейших планах в этом направлении.

Министр обратила внимание на несколько проектов, в том числе на железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, строящуюся в Грузии магистраль Восток-Запад и развитие портовой инфраструктуры.

Она подчеркнула, что запланировано объявление нового тендера в связи с глубоководным портом Анаклия, также актуально развитие логистических центров за счет частных инвестиций.

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Версия на английском языке Georgian minister upbeat about potential of Europe-Asia transport corridor
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanlı nazir: “Avropa-Asiya nəqliyyat dəhlizinin artım potensialı aydın görünür”

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