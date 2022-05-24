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Груз из Китая будет доставлен в Румынию судном Rasul Rza

Груз из Китая будет доставлен в Румынию судном Rasul Rza Первый контейнерный груз из Сианя, столицы северо-западной китайской провинции Шэньси, в Мангейм, Германия, достиг грузинского порта Поти.
Инфраструктура
24 мая 2022 г. 11:21
Груз из Китая будет доставлен в Румынию судном Rasul Rza

Первый контейнерный груз из Сианя, столицы северо-западной китайской провинции Шэньси, в Мангейм (Германия), достиг грузинского порта Поти.

Как передает Report, об этом сообщили в Азербайджанском Каспийском морском пароходстве (ASCO).

По информации, груз будет доставлен из порта Поти в румынский порт Констанца сухогрузом Rasul Rza, который участвует в регулярных фидерных перевозках ASCO в Черном море.

Судно уже причалило к порту для погрузки на борт 75 40-футовых контейнеров.

Грузовой поезд из Сианя, столицы северо-западной китайской провинции Шэньси, в Мангейм, Германия, преодолеет в общей сложности 11 300 км через Казахстан, Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию.

Первый контейнерный груз из Китая в Германию был доставлен из казахстанского порта Курык судном ASCO Maestro Niyazi в азербайджанский порт Говсан.

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Версия на азербайджанском языке Çindən gələn yük “Rəsul Rza” gəmisi ilə Rumıniyaya çatdırılacaq

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