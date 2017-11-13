Группа лиц награждена по случаю сдачи в эксплуатацию БТК - СПИСОК

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц по случаю сдачи в эксплуатацию железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.

Как сообщает Report, глава государства распорядился о награждении за заслуги в строительстве и сдаче в эксплуатацию железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс следующих лиц:

орденом "Эмек" 3-й степени

Гянджалиева Афсаледдина Сафихан оглу

Новрузова Замана Мудахат оглу

Теймурову Парвану Лазым гызы

медалью "Терегги"

Аббасова Эльчина Сабир оглу

Аббасова Федаи Сабир оглу

Абдуллаева Рамина Керим оглу

Абдуллаева Руслана Азиз оглу

Агаева Эльчина Мамед оглу

Бабаева Таги Дадаш оглу

Багирова Адалята Апиш оглу

Эфендиева Эльшана Шаиг оглу

Ахмедова Рафига Рагим оглу

Алиева Хикмета Низами оглу

Алиева Ровшана Аливерди оглу

Алиева Яшара Гусейн оглу

Гаджиева Джаваншира Аллахверди оглу

Гасанова Эмина Закир оглу

Исмайлова Эльшада Гияс оглу

Канкаву Левана Паатовича

Гасымова Рзу Самед оглу

Гадирли Мурада Ильгар оглу

Гафарзаде Рамиля Идаят оглу

Мамедова Мансура Али оглу

Нематова Бахтияра Гудрет оглу

Раджабова Сурета Кямал оглу

Рухуллаева Асадуллу Рухулла оглу

Сарыева Рустама Наби оглу

Солтанова Шамседдина Джафар оглу

Талыбова Рамиза Талыб оглу

Валехова Хиджрана Гардашхан оглу.

Другим распоряжением главы государства, за отличие в строительстве и сдаче в эксплуатацию железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс почетное звание "Заслуженный инженер" присвоено следующим лицам:

Буадзе Мураду Отариевичу

Гасымову Джамилю Гасан оглу

Гурбанову Джавиду Гамбар оглу

Рзаеву Тельману Агамоглан оглу.