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Группа компаний Albayrak будет действовать в Бакинском порту

Группа компаний Albayrak будет действовать в Бакинском порту Группа компаний Albayrak, объединяющая более 50 компаний и имеющая большой опыт в управлении портами и формировании международной торговли не только в Турции, но и в Европе и Африке, примет участие в расширении логистических возможностей региона в Бакинск
Инфраструктура
15 июля 2022 г. 16:50
Группа компаний Albayrak будет действовать в Бакинском порту

Группа компаний Albayrak, объединяющая более 50 компаний и имеющая большой опыт в управлении портами и формировании международной торговли не только в Турции, но и в Европе и Африке, примет участие в расширении логистических возможностей региона в Бакинском порту.

Как сообщает Report, в связи с этим было подписано соглашение о сотрудничестве между ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" и холдингом Albayrak.

Документ подписали генеральный директор акционерного общества Талех Зиядов и глава Albayrak Ахмет Албайрак.

Согласно Договору, стороны будут тесно сотрудничать в таких областях, как улучшение технических возможностей Бакинского порта, привлечение большего количества грузов, оперативная перевалка грузов и пр. По новому соглашению, совместно с Бакинским портом Albayrak будет работать в терминалах Ро-Ро и удобрений.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Albayrak" şirkətlər qrupu Bakı Limanında fəaliyyət göstərəcək

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