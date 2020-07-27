Грунтовые воды будут служить озеленению Баку

ЗАО "Бакинский метрополитен" совместно с Министерством экологии и природных ресурсов приступило к реализации проекта.

ЗАО "Бакинский метрополитен" совместно с Министерством экологии и природных ресурсов приступило к реализации проекта.

Об этом Report сообщили в Акционерном обществе.

Согласно информации, первый важный шаг по проекту, предусматривающему эффективное использование подземных грунтовых вод для орошения зеленых насаждений, был сделан на территории станции "Низами".

Известно, что Баку, обладающий сложными гидрогеологическими условиями, богат подземными грунтовыми водами, и больше всего их воздействию подвержен метрополитен. Здесь эти воды откачиваются специальными насосами в специальные инженерно-технические установки.

С целью перекачки воды на станции Низами и перегоне "Низами-Эльмляр Академиясы" был проложен трубопровод длиной 70 метров. Для сбора воды установлен резервуар емкостью 60 тонн.