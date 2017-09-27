Граждане смогут заранее узнать стоимость покупаемого жилья посредством электронной услуги

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане желающие приобрести квартиру в новостройке смогут в электронном порядке получить всю информацию о документации здания и наличии купчей.

Как сообщает Report, об этом говорилось на публичной презентации "Новые электронные услуги по регистрации недвижимости: шаги по повышению уровня удовлетворенности граждан", организованной сегодня Госкомитетом по вопросам имущества (ГКВИ).

На мероприятии также было отмечено, что граждане смогут предварительно оценить покупаемое жилье в соответствии с рыночной стоимостью. С этой целью Госкомитет запустил и интегрировал в портал электронного правительства электронные услуги "Предоставление информации о наличии квартир в многоэтажном жилом здании, имеющих выписку из Государственного реестра недвижимости" и "Предоставление информации о цене квартиры по договору купли-продажи".

На мероприятии было отмечено, что при покупке жилья граждане нуждаются в реальной и достоверной информации о будущей ситуации с оформлением документов, а также о рыночной цене квартир. Новые услуги упростят работу граждан. Этими услугами могут воспользоваться желающие купить квартиру граждане, а также строительные и риэлтерские компании, юристы, представители банков, оценочные компании.