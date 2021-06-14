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Граждане Азербайджана в этом году купили жилье в Турции больше на 19%

Граждане Азербайджана в этом году купили жилье в Турции больше на 19% В мае этого года граждане Азербайджана приобрели в Турции 47 квартир.
Инфраструктура
14 июня 2021 г. 12:19
Граждане Азербайджана в этом году купили жилье в Турции больше на 19%

В мае этого года граждане Азербайджана приобрели в Турции 47 квартир.

Как сообщает Report со ссылкой на управление статистики Турции, по сравнению с маем 2020 года это больше на 5 квартир, или на 11,9%.

В целом, в январе-мае 429 граждан Азербайджана приобрели жилье в Турции, что на 68 единиц или на 18,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В мае этого года иностранным гражданам было продано 1 796 единиц недвижимости в Турции, что на 926 единиц, или в 2,06 раза больше, чем в мае 2020 года.

В январе-мае этого года в Турции 15 920 иностранцев приобрели недвижимость, что на 3 186 единиц или на 25,02% больше, чем за пять месяцев прошлого года.

Больше всего квартир в Турции приобрели граждане Ирака. Жители этой страны купили 239 квартир в мае и 2 246 в январе-мае.

На втором месте граждане Ирана. Жители этой страны в прошлом месяце купили в Турции 231 квартиру, в январе-мае - 2 387.

Первую тройку завершают граждане России. Граждане этой страны приобрели в феврале 119 квартир, а в январе-мае - 1 459.

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Версия на английском языке Azerbaijani citizens increase house-buying in Turkey 19%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan vətəndaşları bu il Türkiyədə ev alışını 19 % artırıb

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