Граждане Азербайджана по-прежнему входят в десятку иностранцев, скупающих жилье в Турции

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Граждане Азербайджана в января-июне этого года приобрели в Турции 333 дома, тем самым заняв 6-ю строчку в рейтинге иностранных граждан, купивших жилье в Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на Управлении статистики Турции, первое место занимают граждане Ирака (1 645), затем следуют граждане Саудовской Аравии (1 517), Кувейта (798), России (600) и Афганистана (524).

В январе азербайджанцы купили 54, феврале - 55, марте - 50, апреле - 65, мае - 63, июне - 46 домов. Отметим, что в первые шесть месяцев 2016 года гражданами Азербайджана было куплено в Турции 336 домов.