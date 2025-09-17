График движения поездов по маршруту Баку–Габала–Баку будет изменен

В связи с переходом на осенне-зимний сезон меняется график движения пассажирского поезда Баку-Габала-Баку.

Как сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", с 11 октября поезд, следующий из Баку в Габалу, будет курсировать только по субботам, а в обратном направлении - только по воскресеньям.

Информацию о расписании поездов можно получить на официальном сайте АЖД (www.ady.az), в мобильном приложении ADY Mobile или позвонив в круглосуточный колл-центр по номеру 1822.