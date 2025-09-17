Bakı-Qəbələ-Bakı sərnişin qatarının qrafiki dəyişir
İnfrastruktur
- 17 sentyabr, 2025
- 15:56
Payız-qış mövsümü ilə əlaqədar olaraq Bakı-Qəbələ-Bakı sərnişin qatarının qrafiki yenilənir.
"Report" bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" (ADY) QSC-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata əsasən, 11 oktyabrdan etibarən qatar - Bakıdan Qəbələyə yalnız həftənin şənbə günü, Qəbələdən Bakıya isə yalnız həftənin bazar günü yola düşəcək.
Biletlər və hərəkət cədvəli haqqında məlumatı (www.ady.az) saytımızdan, "ADY Mobile" tətbiqindən və 7/24 fəaliyyət göstərən 1822 Çağrı Mərkəzindən öyrənə bilərsiniz.
