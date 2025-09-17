İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Bakı-Qəbələ-Bakı sərnişin qatarının qrafiki dəyişir

    İnfrastruktur
    • 17 sentyabr, 2025
    • 15:56
    Bakı-Qəbələ-Bakı sərnişin qatarının qrafiki dəyişir

    Payız-qış mövsümü ilə əlaqədar olaraq Bakı-Qəbələ-Bakı sərnişin qatarının qrafiki yenilənir.

    "Report" bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" (ADY) QSC-yə istinadən xəbər verir. 

    Məlumata əsasən, 11 oktyabrdan etibarən qatar - Bakıdan Qəbələyə yalnız həftənin şənbə günü,  Qəbələdən Bakıya isə yalnız həftənin bazar günü yola düşəcək.

    Biletlər və hərəkət cədvəli haqqında məlumatı (www.ady.az) saytımızdan, "ADY Mobile" tətbiqindən və 7/24 fəaliyyət göstərən 1822 Çağrı Mərkəzindən öyrənə bilərsiniz.

