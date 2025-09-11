Грабер: Для решения водных проблем Абшерона выбраны лучшие технологии

Для решения водных проблем Абшеронского полуострова выбраны лучшие технологии в мире.

Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента международных связей израильской национальной водной компании Mekorot Барак Грабер на панельной дискуссии в рамках 2-й Международной выставки и конференции по водному хозяйству Baku Water Week.

Он сообщил, что в рамках проекта опреснения воды, запланированного на Абшеронском полуострове, Министерство экономики и Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) посредством тендера выбрали наиболее оптимальное технологическое решение из представленных на рынке, обеспечив конкуренцию среди лучших в мире технологий опреснения.

Грабер отметил важность четкого разграничения роли государства и частного сектора в реализации эффективных водных проектов: "Государство устанавливает границы, правила и цель, а частный сектор применяет лучшие технологии и решения для достижения этой цели. Такой подход обеспечивает максимальную выгоду как для государства, так и для частного сектора. Эта модель - ключ к успеху в водном секторе, в том числе в управлении водными проектами".