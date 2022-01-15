Готовятся предложения по восстановлению пассажиропотока на автовокзалах

Руководители автовокзалов в ближайшее время подготовят предложения по восстановлению пассажиропотока и представят их в Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Руководители автовокзалов в ближайшее время подготовят предложения по восстановлению пассажиропотока и представят их в Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на встрече с руководителями автовокзалов и автостанций страны в Государственной службе автомобильного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта.

На встрече обсуждались вопросы выявления недостатков в сфере пассажирских перевозок, пути их решения, деятельность перевозчиков и проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели. Было отмечено, что во время пандемии коронавируса (COVID-19) пассажиропоток значительно сократился, что привело к снижению рентабельности автовокзалов.

В настоящее время основной проблемой является нелегальная деятельность автобусов вне автовокзалов, при том что транспортные средства не проходят никакого технического осмотра и в некоторых случаях не соответствуют требованиям, установленным для пассажирских перевозок. Это, в свою очередь, препятствует работе легально работающих автобусов на автовокзалах и серьезно влияет на доходы перевозчиков. Предприниматели испытывают проблемы с обновлением транспортных средств. В то же время возникают серьезные угрозы жизни, здоровью и безопасности пассажиров.

На встрече также была отмечена необходимость проведения работы по повышению уровня профессионализма водителей.

Было отмечено, что тарифы на междугородние пассажирские перевозки по некоторым направлениям оказываются убыточными.