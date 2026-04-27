Государственное агентство предупредило суда о ветреной погоде

Центр управления движением судов при Государственном морском и портовом агентстве предупредил суда в связи с ветреной погодой.

Как передает Report со ссылкой на агентство, согласно предупреждению, с вечера 27 апреля в акватории Каспийского моря наблюдается северо-западный и северный ветер, который сохранится до 29 апреля.

В эти дни скорость ветра северо-западного и северного направлений составит 18–23 м/с, местами усиливаясь до 25–28 м/с, а в открытом море - до 30 м/с.

Высота волн, по прогнозам, достигнет 3,5–4,5 метра.