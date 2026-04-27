Государственное агентство предупредило суда о ветреной погоде
Инфраструктура
- 27 апреля, 2026
- 22:35
Центр управления движением судов при Государственном морском и портовом агентстве предупредил суда в связи с ветреной погодой.
Как передает Report со ссылкой на агентство, согласно предупреждению, с вечера 27 апреля в акватории Каспийского моря наблюдается северо-западный и северный ветер, который сохранится до 29 апреля.
В эти дни скорость ветра северо-западного и северного направлений составит 18–23 м/с, местами усиливаясь до 25–28 м/с, а в открытом море - до 30 м/с.
Высота волн, по прогнозам, достигнет 3,5–4,5 метра.
Последние новости
00:00
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы АлиевойВнутренняя политика
23:51
Карл III прибыл с официальным визитом в СШАДругие страны
23:39
Премьер Мали заявил о попытке радикальных группировок захватить власть в странеДругие страны
23:22
Координационный совет шиитов Ирака официально выдвинул кандидата на пост премьераДругие страны
23:05
Глава Минтруда Азербайджана и генсек ОТГ обсудили сотрудничество в рамках организацииВнешняя политика
22:48
Видео
Азербайджан и Италия обсудили укрепление военного сотрудничества - ОБНОВЛЕНОАрмия
22:44
Рубио: Разногласия в иранских верхах препятствуют диалогу с СШАДругие страны
22:35
Государственное агентство предупредило суда о ветреной погодеИнфраструктура
22:23