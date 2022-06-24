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Госслужба обвинила АЖД в создании препятствий частным компаниям

Госслужба обвинила АЖД в создании препятствий частным компаниям Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана выявила признаки нарушения конкуренции ЗАО “Азербайджанские железные дороги” в связи со сдачей в аренду вагонов (основных средст
Инфраструктура
24 июня 2022 г. 16:06
Госслужба обвинила АЖД в создании препятствий частным компаниям

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана выявила признаки нарушения конкуренции ЗАО “Азербайджанские железные дороги” в связи со сдачей в аренду вагонов (основных средств), железнодорожными перевозками, а также применением тарифов и льгот.

Об этом Report сообщает со ссылкой на госслужбу.

Согласно информации, в ходе рассмотрения дела было установлено, что созданием препятствий для деятельности частных компаний, допущением дискриминации в сферах приема заказов по услугам грузоперевозок по железным дорогам, осуществления грузоперевозок, сдачи вагонов в аренду, определения тарифов и льгот ЗАО нарушило принципы конкуренции.

В соответствии с принятым решением акционерному обществу дано указание о приостановлении экспедиторской деятельности дочерних предприятий, принадлежащих обществу, и выполнении заказов в области грузоперевозок, предоставлении вагонов в аренду на основе конкурса и прозрачности по реальным ценам на краткосрочный период, определении льгот и тарифов по видам перевозимых грузов в единой, прозрачной, доступной и прогнозируемой форме при условии сохранения принципов здоровой конкуренции между субъектами предпринимательства, применении тарифных льгот не к субъектам, а к перевозимым грузам и утверждении перечня грузов, в отношении которых применяются льготы, и определены конкретные сроки ее исполнения.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidməti “Azərbaycan Dəmir Yolları”nı özəl şirkətlərə mane olmaqda ittiham edib

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