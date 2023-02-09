Госслужба: На освобожденных территориях проведена инвентаризация 14 тыс. объектов недвижимости

На освобожденных территориях проведена инвентаризация 14 тысяч объектов недвижимости.

На освобожденных территориях проведена инвентаризация 14 тысяч объектов недвижимости.

Как сообщает Report, об этом начальник Госслужбы по вопросам имущества при Министерстве экономики Метин Эйнуллаев сказал на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года и предстоящим задачам.

По его словам, в сентябре прошлого года в Лачыне и 7 близлежащих деревнях было зарегистрировано около 1 400 объектов недвижимости: "За отчетный период от Министерства сельского хозяйства в Государственную службу поступило 19 обращений в связи с предоставлением согласия на аренду земельных участков площадью 6 668,26 га.

В прошлом году от Государственного комитета градостроительства и архитектуры поступило 89 обращений по 189 объектам (1 176,84 га) в связи с выдачей заключения на выделение земельных участков. Вместе с поступившими в предыдущие периоды заявками положительный отзыв был дан по 201 объекту (4 544,67 га)".