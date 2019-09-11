Греция продает 30% акций Афинского международного аэропорта

Правительство Греции одобрило в среду процедуру продажи 30% акций Афинского международного аэропорта, принадлежащих государству.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, решение об этом было объявлено после заседания Правительственного совета по экономической политике под председательством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, сообщило Афинское Македонское агентство новостей.

По словам министра финансов Греции Христоса Стайкураса, новое правительство в своей программе деятельности пообещало, что Греция будет выполнять обязательства, принятые в сфере приватизации. "Сегодня мы выполняем еще одно обязательство, которое мы взяли на себя. Это первый процесс приватизации нынешнего правительства. Предыдущий кабинет [во главе с Алексисом Ципрасом] брал обязательство провести эту приватизацию, но она, естественно, не осуществлялась", - заявил глава Минфина. Стайкурас подчеркнул, что идеологическая и политическая позиция правоцентристского правительства во главе с Мицотакисом заключается в том, что оно "рассматривает процессы приватизации как инструмент развития экономики при условии, что они реализуются в условиях полной прозрачности и, в конечном счете, в общественных интересах и не являются только средством увеличения государственных доходов".

По словам представителей Министерства финансов, после решения Правительственного совета по экономической политике дано поручение Греческому приватизационному фонду продолжить процедуру предложения потенциальным инвесторам проявить свою заинтересованность в приобретении пакета акций государства в афинском аэропорту, которая стартовала 28 июня этого года. Срок этой процедуры истекает 30 сентября, но может быть продлен. Как отмечают те же источники, "камнем преткновения" до сих пор был состав нового совета директоров компании после продажи 30%. На данный момент достигнута договоренность, что у государства останутся две должности в новом совете директоров, причем один из директоров будет председателем.

Лондонский филиал немецкого банка Deutsche Bank AG и греческий Eurobank Ergasias выступают в качестве финансовых консультантов Греческого приватизационного фонда по этому проекту, консорциум юридических фирм Your Legal Partners и Drakopoulos Vassalakis - в качестве юридических консультантов, а Arup Partnership - в качестве технического консультанта.

Государству принадлежит 30% акций в компании "Международный аэропорт Афин", которая была основана в 1996 году с целью строительства, технического обслуживания и эксплуатации Афинского международного аэропорта имени Элефтериоса Венизелоса сроком на 30 лет. Остальная доля принадлежит частным, в том числе зарубежным инвесторам. В феврале 2019 года действующее концессионное соглашение компании на эксплуатацию аэродрома было продлено еще на 20 лет (до 11 июня 2046 года). Афинский международный аэропорт, начавший функционировать в 2001 году, является крупнейшим в стране. Он ежегодно перевозит 24 млн пассажиров, в том числе 16,4 млн - из-за границы.