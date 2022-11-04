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Госкомитет: Основная цель при планировании города Физули - создание модели "Умного города"

Госкомитет: Основная цель при планировании города Физули - создание модели "Умного города" Основными целями при планировании города Физули определены устойчивое развитие и создание модели "Умного города".
Инфраструктура
4 ноября 2022 г. 12:54
Госкомитет: Основная цель при планировании города Физули - создание модели Умного города

Основными целями при планировании города Физули определены устойчивое развитие и создание модели "Умного города".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Ильгар Исбатов.

По его словам, в центральной части города предусматривается применение решений "голубой зоны": "Это относительно новое направление в городском планировании. Специалисты изучают показатели долголетия в городах, определяют его критерии и на их основе осуществляют планирование. Этот подход мы можем применить в центральной части города Физули".

По словам зампредседателя, в Генплане города Физули также рассматриваются территории железнодорожного вокзала и автовокзала: "Помимо дороги Победы, через Физули будет пролегать железнодорожная линия Физули-Шуша".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsi: "Füzulidə hədəf "Ağıllı şəhər" modelinin qurulmasıdır" 

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