Центр управления движением судов выдал штормовое предупреждение
Инфраструктура
- 19 сентября, 2025
- 14:42
Центр управления движением судов Государственного морского и портового агентства (ГМПА) предупредил о ветреной погоде в акватории Каспийского моря.
По информации ведомства, с 19 по 21 сентября ожидается северо-западный ветер со скоростью 18-23 м/с, местами до 25-28 м/с, в открытом море - до 30 м/с.
Прогнозируется высота волн 2-3 м, местами 3-5 м.
