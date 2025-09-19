Центр управления движением судов выдал штормовое предупреждение

Центр управления движением судов Государственного морского и портового агентства (ГМПА) предупредил о ветреной погоде в акватории Каспийского моря.

По информации ведомства, с 19 по 21 сентября ожидается северо-западный ветер со скоростью 18-23 м/с, местами до 25-28 м/с, в открытом море - до 30 м/с.

Прогнозируется высота волн 2-3 м, местами 3-5 м.