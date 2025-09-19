Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Центр управления движением судов выдал штормовое предупреждение

    Инфраструктура
    • 19 сентября, 2025
    • 14:42
    Центр управления движением судов выдал штормовое предупреждение

    Центр управления движением судов Государственного морского и портового агентства (ГМПА) предупредил о ветреной погоде в акватории Каспийского моря.

    По информации ведомства, с 19 по 21 сентября ожидается северо-западный ветер со скоростью 18-23 м/с, местами до 25-28 м/с, в открытом море - до 30 м/с.

    Прогнозируется высота волн 2-3 м, местами 3-5 м.

    погода ветер штормовое предупреждение суда судоходство
    Dövlət Agentliyi küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edib

    Последние новости

    15:50

    Наблюдательный совет Bank BTB будет переформирован

    Финансы
    15:45
    Фото

    F2: В Баку произошла очередная авария, столкнулись болиды

    Формула 1
    15:44
    Фото

    Квалификация Формула-2 завершилась - ОБНОВЛЕНО

    Формула 1
    15:41

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5

    Другие страны
    15:40

    Яшар Гюлер встретился с азербайджанскими ветеранами

    В регионе
    15:37
    Фото

    Азербайджан эвакуировал 14 палестинских студентов из Газы

    Внешняя политика
    15:37
    Фото

    Генпрокуроры Азербайджана и Словакии подписали Меморандум о взаимопонимании

    Происшествия
    15:34

    Итконен: Восемь стран ЕС продолжают импортировать российский газ

    Другие страны
    15:32

    Состоялся цикл мероприятий по случаю 2-й годовщины антитеррористической операции

    Армия
    Лента новостей