Госагентство водных ресурсов Азербайджана работает в усиленном режиме в связи с Формулой 1

В связи с проведением Гран-при Азербайджана Формулы 1 в Баку Объединенная служба водоснабжения крупных городов Государственного агентства водных ресурсов продолжает работу в усиленном режиме.
Как сообщил
"Практические тренинги проводились на участках водоканалов столичных районов, в том числе для сотрудников Управления транспорта и специальной техники", - указал он.
Соответствующие структуры Объединенной службы водоснабжения крупных городов в составе 130 человек осуществляют деятельность на протяженности бакинской трассе Формулы 1 на 16 пунктах.