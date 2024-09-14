Госагентство водных ресурсов Азербайджана работает в усиленном режиме в связи с Формулой 1

В связи с проведением Гран-при Азербайджана Формулы 1 в Баку Объединенная служба водоснабжения крупных городов Государственного агентства водных ресурсов продолжает работу в усиленном режиме.

В связи с проведением Гран-при Азербайджана Формулы 1 в Баку Объединенная служба водоснабжения крупных городов Государственного агентства водных ресурсов продолжает работу в усиленном режиме.

Как сообщил Report пресс-секретарь службы Джейхун Мусаоглу, комиссия, созданная перед гонками, провела для уполномоченных лиц ведомства тренинги для организации более совершенной деятельности.

"Практические тренинги проводились на участках водоканалов столичных районов, в том числе для сотрудников Управления транспорта и специальной техники", - указал он.

Соответствующие структуры Объединенной службы водоснабжения крупных городов в составе 130 человек осуществляют деятельность на протяженности бакинской трассе Формулы 1 на 16 пунктах.