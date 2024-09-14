О нас

Госагентство водных ресурсов Азербайджана работает в усиленном режиме в связи с Формулой 1

Госагентство водных ресурсов Азербайджана работает в усиленном режиме в связи с Формулой 1 В связи с проведением Гран-при Азербайджана Формулы 1 в Баку Объединенная служба водоснабжения крупных городов Государственного агентства водных ресурсов продолжает работу в усиленном режиме.
Инфраструктура
14 сентября 2024 г. 20:17
Госагентство водных ресурсов Азербайджана работает в усиленном режиме в связи с Формулой 1

В связи с проведением Гран-при Азербайджана Формулы 1 в Баку Объединенная служба водоснабжения крупных городов Государственного агентства водных ресурсов продолжает работу в усиленном режиме.

Как сообщил Report пресс-секретарь службы Джейхун Мусаоглу, комиссия, созданная перед гонками, провела для уполномоченных лиц ведомства тренинги для организации более совершенной деятельности.

"Практические тренинги проводились на участках водоканалов столичных районов, в том числе для сотрудников Управления транспорта и специальной техники", - указал он.

Соответствующие структуры Объединенной службы водоснабжения крупных городов в составе 130 человек осуществляют деятельность на протяженности бакинской трассе Формулы 1 на 16 пунктах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Su Ehtiyatları Agentliyi "Formula 1"lə bağlı gücləndirilmiş iş rejimində çalışır

Самое важное

Гран-при Азербайджана: Леклер выиграл квалификацию в Баку четвертый год подряд
ФотоГран-при Азербайджана: Леклер выиграл квалификацию в Баку четвертый год подряд
14 сентября 2024 г. 17:07
Гран-при Азербайджана: В третьем свободном заезде лучшим стал Джордж Рассел
Гран-при Азербайджана: В третьем свободном заезде лучшим стал Джордж Рассел
14 сентября 2024 г. 13:35
Формула-1: Сегодня стартует второй день Гран-при Азербайджана
Формула-1: Сегодня стартует второй день Гран-при Азербайджана
14 сентября 2024 г. 07:00
Формула-1: Шарль Леклер лидирует по итогам второго свободного заезда
ФотоФормула-1: Шарль Леклер лидирует по итогам второго свободного заезда
13 сентября 2024 г. 18:00
Макс Ферстаппен показал лучшее время в первой свободной практике на Гран-при Азербайджана
ФотоМакс Ферстаппен показал лучшее время в первой свободной практике на Гран-при Азербайджана
13 сентября 2024 г. 14:38
Сегодня стартует Гран-при Азербайджана Формулы 1
Сегодня стартует Гран-при Азербайджана Формулы 1
13 сентября 2024 г. 07:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi