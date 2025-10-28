Госагентство предупредило суда о штормовом ветре на Каспии

Центр управления движением судов Государственного морского и портового агентства предупредил суда в Каспийском море о штормовом ветре.

Как сообщили Report в агентстве, штормовое предупреждение связано с ожидаемыми погодными условиями.

Согласно предупреждению, с 29 октября во второй половине дня до 30 октября ожидается северо-западный ветер скоростью 18–23 м/с, местами - до 25–28 м/с, а в открытом море - до 30 м/с. Высота волн может достигать 3–5 м.