Госагентство предупредило суда о штормовом ветре на Каспии
Инфраструктура
- 28 октября, 2025
- 17:24
Центр управления движением судов Государственного морского и портового агентства предупредил суда в Каспийском море о штормовом ветре.
Как сообщили Report в агентстве, штормовое предупреждение связано с ожидаемыми погодными условиями.
Согласно предупреждению, с 29 октября во второй половине дня до 30 октября ожидается северо-западный ветер скоростью 18–23 м/с, местами - до 25–28 м/с, а в открытом море - до 30 м/с. Высота волн может достигать 3–5 м.
