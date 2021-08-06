Госагентство: Готовится проект Зангезурского коридора

"Готовится проект Зангезурского коридора, который соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской АР".

"Готовится проект Зангезурского коридора, который соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской АР".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил заместитель начальника Главного управления по эксплуатации и ремонту автомобильных дорог Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Гидаят Рустамов.

По его словам, протяженность азербайджанского участка коридора Горадиз- Джебраил-Зангилан-Агбенд составляет 123,8 км: "Эта дорога будет иметь 4-6 полос движения. Строительство дороги планируется завершить в 2024 году".