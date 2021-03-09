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Global Data: Строительный сектор Азербайджана будет расти за счет Карабаха

Global Data: Строительный сектор Азербайджана будет расти за счет Карабаха Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана объявило, что отремонтирует или восстановит 2 661 км дорог
Инфраструктура
9 марта 2021 г. 11:05
Global Data: Строительный сектор Азербайджана будет расти за счет Карабаха
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Строительный сектор в Азербайджане пострадал от обвала цен на нефть и пандемии, сократившись на 15,2% в 2020 году, на 6,1% в 2019 году и на 8,8% в 2018 году. В 2021 году сектор вырастет на 9,1%, а в 2022-2025 годах будет расти на 4,4% ежегодно за счет восстановительных и реконструкционных работ, проводимых в Карабахе.

С таким прогнозом выступила британская консалтинговая компания Global Data, сообщает Report.

Правительство Азербайджана планирует потратить 1,3 млрд долларов США на работы в Карабахе в этом году. Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана объявило, что отремонтирует или восстановит 2 661 км дорог.

"Правительство Азербайджана планирует увеличить прямые иностранные инвестиции в экономику страны, довести удельный вес этих инвестиций в валовом внутреннем продукте (ВВП) с 2,6% до 4% и тем самым усилить ненефтяной сектор", - сказал экономист Global Data Денни Ричардс.

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Версия на азербайджанском языке “Global Data”: Azərbaycanın tikinti sektoru Qarabağın hesabına böyüyəcək

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