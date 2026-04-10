Глава представительства: АБР может поддержать Азербайджан в развитии трансграничной инфраструктуры

Азиатский банк развития (АБР) и правительство Азербайджана в настоящее время работают в направлении развития трансграничной инфраструктуры, чтобы избежать длинных очередей.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявила глава представительства АБР в рамках Азербайджане Сунния Дуррани-Джамал на медиабрифинге, посвященном презентации апрельского обзора "Перспективы развития Азии" (Asian Development Outlook,ADO).

"В настоящее время мы работаем над трансграничной инфраструктурой во избежание заторов. Но эта область для сотрудничества все еще находится на стадии обсуждения с правительством Азербайджана", - подчеркнула глава представительства АБР.

С. Дуррани-Джамал отметила, что пока слишком рано говорить о перераспределении глобальных транспортных потоков и на данный момент наблюдаются лишь временные заминки.

"Но если смотреть шире, судя по государственной стратегии Азербайджана и инвестициям, мы видим, что правительство позиционирует страну как логистический и транспортный хаб. Речь идет не только о транспортировке нефти и газа через инвестиции в трубопроводы в прошлом, но и о развитии электроэнергетической и, надеемся, цифровой связности. Я полагаю, что это важнейшая часть стратегии диверсификации экономики. Одним словом, мы выйдем за рамки только нефтяного сектора. Что касается того, как мы оказываем поддержку, то в прошлом мы вкладывали значительные средства в железнодорожную и дорожную инфраструктуру, а также непосредственно в развитие железнодорожных путей" , - подчеркнула она.

По ее словам, сейчас АБР совместно с правительством уделяет основное внимание повышению эффективности сотрудничества.

"Мы много инвестируем в цифровизацию и системы сигнализации на железных дорогах. АБР надеется сделать то же самое и в других секторах. Таким образом, цифровизация станет ключевым фактором для перехода от физического качества к улучшению операционного качества", - добавила глава представительства.

Физическая инфраструктура, цифровизация и трансграничные переходы - вот те направления, в которых АБР может оказать поддержку, резюмировала С. Дуррани-Джамал.