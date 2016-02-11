​Глава порта Актау: Грузопоток в направлении Азербайджана увеличился

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Грузопоток из Казахстана в Азербайджан увеличился за счет автоперевозок.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал "Астана", об этом сообщил президент Актауского международного морского порта Михаил Ялбачев.

"Увеличился грузопоток в направлении Азербайджана. В основном это произошло за счет автоперевозок. Так, согласно данным за январь, количество паромов из Турции и Азербайджана, которые доставляют фуры в Актау, увеличилось в 10 раз", - подчеркнул М.Ялбачев.

По его словам, в морском порту Актау ожидается больший грузопоток из Украины.

Напомним, в январе через Актау по транскаспийскому маршруту прошел первый поезд Украина – Китай. Он был доставлен на пароме в казахстанский порт через Грузию и Азербайджан, а далее отправился в Китай железнодорожным путем.

"Грузопоток из Украины грузоотправители обещают большой. Пока оттуда идут отдельные фуры. Такого потока, как со стороны Турции, еще нет. Только прорабатываются вопросы, связанные с логистикой, с законодательными моментами", – добавил М.Ялбачев.