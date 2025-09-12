Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Глава Минэкономики Грузии обсудила с бизнес-миссией США развитие Среднего коридора

    Инфраструктура
    • 12 сентября, 2025
    • 15:34
    Глава Минэкономики Грузии обсудила с бизнес-миссией США развитие Среднего коридора

    Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квиривишвили провела встречу в Тбилиси с представителями бизнес-миссии, организованной Министерством торговли США, и обсудила с ними перспективы двустороннего и регионального сотрудничества.

    Об этом передает Report со ссылкой на министерство экономики Грузии.

    Квиривишвили подчеркнула важность стратегического партнерства с США и заявила, что грузинская сторона заинтересована в перезагрузке отношений и восстановлении активного сотрудничества.

    Министр сделала акцент на крупных инфраструктурных проектах - строительстве автомагистрали Восток–Запад, модернизации железной дороги и обновлении портовой инфраструктуры, которые должны укрепить транзитную функцию страны и повысить конкурентоспособность Среднего коридора.

    На встрече также было отмечено, что американские бизнесмены, помимо Грузии, ранее посетили Казахстан и Азербайджан, где ознакомились с возможностями региона в сферах торговли, энергетики, инфраструктуры и логистики.

    Визит был осуществлен в рамках сотрудничества Министерства торговли США, Американо-грузинского делового совета (AGBC), Американо-азербайджанской торговой палаты (USACC) и Американской торговой палаты в Казахстане.

