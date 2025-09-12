Глава Минэкономики Грузии обсудила с бизнес-миссией США развитие Среднего коридора

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квиривишвили провела встречу в Тбилиси с представителями бизнес-миссии, организованной Министерством торговли США, и обсудила с ними перспективы двустороннего и регионального сотрудничества.

Об этом передает Report со ссылкой на министерство экономики Грузии.

Квиривишвили подчеркнула важность стратегического партнерства с США и заявила, что грузинская сторона заинтересована в перезагрузке отношений и восстановлении активного сотрудничества.

Министр сделала акцент на крупных инфраструктурных проектах - строительстве автомагистрали Восток–Запад, модернизации железной дороги и обновлении портовой инфраструктуры, которые должны укрепить транзитную функцию страны и повысить конкурентоспособность Среднего коридора.

На встрече также было отмечено, что американские бизнесмены, помимо Грузии, ранее посетили Казахстан и Азербайджан, где ознакомились с возможностями региона в сферах торговли, энергетики, инфраструктуры и логистики.

Визит был осуществлен в рамках сотрудничества Министерства торговли США, Американо-грузинского делового совета (AGBC), Американо-азербайджанской торговой палаты (USACC) и Американской торговой палаты в Казахстане.