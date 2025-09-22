Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Глава Комитета: Подготовлены генпланы 12 городов Карабаха и Восточного Зангезура

    Инфраструктура
    • 22 сентября, 2025
    • 19:03
    Глава Комитета: Подготовлены генпланы 12 городов Карабаха и Восточного Зангезура

    Азербайджан проводит масштабные работы по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура, уже разработаны генеральные планы для 12 городов на этих территориях.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

    По его словам, 8 генпланов уже завершены с учетом современных градостроительных и экологических принципов, спланированы 90 сел и поселков. "На сегодняшний день в 28 населенных пунктов, включая 6 городов, уже вернулись бывшие вынужденные переселенцы. В освобожденных районах проживают, работают и учатся более 50 тыс. человек", - отметил Гулиев.

    Он добавил, что за минувшие четыре года здесь построены три международных аэропорта, новая железнодорожная инфраструктура, жилые дома, медицинские и образовательные учреждения, проложены 4 тыс. км автодорог. "Освобожденные территории обладают большим потенциалом возобновляемой энергии и официально объявлены зоной зеленой энергии", - добавил он.

    Komitə sədri: "Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 12 şəhərin baş planı hazırlanıb"
    12 master plans developed for cities in Karabakh and East Zangazur

