Глава государства: Каждая из транспортных структур преследует свои корпоративные интересы

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ "Сегодня мы не используем на должном уровне наш транзитный потенциал. Почему? Потому что каждая из транспортных структур – Каспийское пароходство, железная дорога, порт – преследуют свои корпоративные интересы, а в итоге страдают интересы Азербайджана". Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе заседания Кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития в 2015 году и предстоящим задачам.

Президент И. Алиев подчеркнул, что в этой сфере тоже должна быть обеспечена полная прозрачность. "Доходы должны поступать государству, за счет этих доходов мы будем вкладывать еще больше инвестиций, создавать больше инфраструктур. То есть, хочу еще раз сказать, в последнее время наше стремительное развитие в некоторых случаях снизило внимание к этим вопросам. Потому что мы старались как можно быстрее направить доходы от нефти в необходимые сферы. Государство взяло на себя всю нагрузку. Поэтому некоторые государственные структуры, компании осуществляли пассивную деятельность, не проявляли инициативы. В конце каждого года больше заказывали: выделите мне столько-то средств, я построю здесь дорогу, построю то, это. Во-первых, что касается строительства. Здесь тоже следует применить новые правила. Должны объявляться открытые тендеры. Компании, победившие в тендерах, должны реализовывать тот или иной проект, так как у нас вошло в привычку: прокладывается железная дорога, значит, ее должно строить железнодорожное управление. Почему? При этом возникает монополия, раздуваются цены. Должен быть объявлен открытый тендер. Я уже дал указание. Предпочтение должно отдаваться местным компаниям, иностранные компании, если хотят, тоже могут участвовать. Пусть строит тот, кто строит качественнее и по низким ценам.

Водные коммуникации у нас прокладывает "Азерсу". Во-первых, у них нет технических возможностей для реализации столь крупных проектов. Здесь тоже необходимо привлечь различные компании. В таком случае мы сделаем это по более низким ценам, с большим эффектом, прозрачно, открыто. Так же и строительство дорог. У нас есть одна структура, строящая дороги. Это должно быть открыто, у кого есть возможности, техника, опыт, местные, иностранные компании – пусть участвуют. Здесь должна быть полностью обеспечена прозрачность. Прошу, чтобы правительство очень строго контролировало это.

Что касается транспортных коридоров, то в этом году должен быть достроен оставшийся участок железной дороги Баку-Астара. Там остается 8 километров. В этом году данный участок должен быть построен. С Ираном уже проведены переговоры, значение этой дороги велико. Это превратит Азербайджан в очень важного партнера коридора Север-Юг. Таким образом, все дороги – Восток-Запад и Север-Юг – будут проходить через Азербайджан. Это обеспечит наши политические, экономические интересы. Поэтому, еще раз хочу сказать, в этом году поскорее должен быть построен по меньшей мере тот самый 8-километровый участок, здесь также следует провести координационную работу со всеми соответствующими структурами", - заявил президент.