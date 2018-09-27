Глава Азербайджанских железных дорог встретился с иранской делегацией

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" состоялась встреча с делегациями во главе с замминистра дорог и градостроительства Ирана, гендиректором Иранских железных дорог Саидом Мохаммадзаде и губернатором провинции Ардебиль Акбаром Бахнамджу.

Как сообщает Report, в ходе встречи председатель АЖД Джавид Гурбанов подробно проинформировал гостей о транспортно-логистическом потенциале Азербайджана и работах по налаживанию международных и региональных транспортных коридоров.

Поведав гостям о текущем состоянии дел в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг", Джавид Гурбанов напомнил, что азербайджанская сторона в кратчайшие сроки выполнила взятые на себя обязательства. От станции Астара до иранской границы проложена новая 8,3-километровая железнодорожная линия. Также завершено строительство 83-метрового железнодорожного моста через реку Астара-чай. По мосту через границу был пущен испытательный поезд. Параллельно продолжается строительство железнодорожной станции и разгрузочного терминала на территории в 35 га в иранской Астаре. Ранее состоялись запуск первой фазы проекта соединения железной дороги Астара-Астара и открытие терминала. В рамках визита президента Ирана Хасана Рухани в Азербайджан состоялось подписание соглашения о финансировании строительства участка железной дороги Астара-Решт на иранской территории.

Затем состоялось обсуждение вопросов, связанных со строительством железной дороги Астара-Решт, расширением экономического партнерства с иранской провинцией Ардебиль и развитием сотрудничества в транспортной сфере.

В свою очередь, иранские гости подчеркнули важность обсуждаемых вопросов и отметили заинтересованность в расширении двусторонних связей.