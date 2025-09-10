Глава ADSEA: Устойчивое управление водными ресурсами имеет стратегическое значение
- 10 сентября, 2025
- 10:55
Устойчивое управление водными ресурсами является стратегическим направлением для Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Заур Микаилов на открытии II Международной выставки и конференции Бакинская водная неделя.
По его словам, в последние годы в стране реализуются масштабные реформы в этой сфере.
"Разработана и успешно внедряется национальная водная стратегия. Наша цель - обеспечить водную безопасность и сделать доступ к чистой воде возможным для каждого".
Микаилов отметил, что Бакинская водная неделя становится традиционной платформой.
"Первый форум, прошедший в прошлом году, показал, насколько важна эта инициатива. Сегодня у нас есть возможность обсудить вопросы управления, сохранения и передачи водных ресурсов будущим поколениям", - отметил он.
Глава ADSEA подчеркнул, что панельные дискуссии, презентации и обмен опытом в рамках конференции будут способствовать достижению целей национальной стратегии, формированию новых идей и укреплению международного сотрудничества.