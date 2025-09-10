ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    Глава ADSEA: Устойчивое управление водными ресурсами имеет стратегическое значение

    Инфраструктура
    • 10 сентября, 2025
    • 10:55
    Глава ADSEA: Устойчивое управление водными ресурсами имеет стратегическое значение

    Устойчивое управление водными ресурсами является стратегическим направлением для Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Заур Микаилов на открытии II Международной выставки и конференции Бакинская водная неделя.

    По его словам, в последние годы в стране реализуются масштабные реформы в этой сфере.

    "Разработана и успешно внедряется национальная водная стратегия. Наша цель - обеспечить водную безопасность и сделать доступ к чистой воде возможным для каждого".

    Микаилов отметил, что Бакинская водная неделя становится традиционной платформой.

    "Первый форум, прошедший в прошлом году, показал, насколько важна эта инициатива. Сегодня у нас есть возможность обсудить вопросы управления, сохранения и передачи водных ресурсов будущим поколениям", - отметил он.

    Глава ADSEA подчеркнул, что панельные дискуссии, презентации и обмен опытом в рамках конференции будут способствовать достижению целей национальной стратегии, формированию новых идей и укреплению международного сотрудничества.

