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ГЭС "Забух" будет вырабатывать 8-9 млн кВт/ч "зеленой" энергии в год

ГЭС "Забух" будет вырабатывать 8-9 млн кВт/ч "зеленой" энергии в год
Инфраструктура
15 мая 2024 г. 13:48
ГЭС Забух будет вырабатывать 8-9 млн кВт/ч зеленой энергии в год

На малой гидроэлектростанции "Забух" в год будет вырабатываться 8-9 млн кВт/ч "зеленой" энергии.

Как передает сотрудник Report из Лачына, об этом журналистам заявил заместитель начальника технического производственного управления "Азерэнержи" Мухтар Махмудов.

По его словам, реализованные и планируемые к реализации проекты зеленой энергетики на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов имеют общую мощность 1100 МВт, что в 12-15 раз превышает текущую потребность региона в электроэнергии.

"Мощность малой ГЭС "Забух" составляет 2,8 МВт, а ГЭС "Гарыгышлак" - 4 МВт. На электростанции "Забух" будет вырабатываться 8-9 млн кВт/ч "зеленой" энергии в год, а на "Гарыгышлак" - 11-12 млн кВт/ч", - сказал Махмудов.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Zabux” KSES-də il ərzində 8-9 milyon kilovat/saat "yaşıl enerji" istehsal ediləcək

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