Германия отзовет 5,5 млн автомобилей

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ В Германии отзовут почти 5,5 млн дизельных машин.

Как сообщает Report со ссылкой на АвтоВести, руководство трех основных автопроизводителей Германии смогло договориться с местными властями по поводу потенциального запрета автомобилей с дизельными моторами. Проблемные машины решено просто починить.

Концерн Volkswagen отзовет 3,8 млн машин, Daimler – около 900 000, а компания BMW отправит на сервисы порядка 300 000 автомобилей с дизельными двигателями. Отзыв коснется дизелей, которые должны соответствовать экостандартам Euro5 и Euro6.

Как сообщает издание Autocar, всем потенциально проблемным моторам сменят программу управления. Апдейт управляющего софта позволит понизить объемы вредных выбросов – и в первую очередь оксида азота – примерно на треть. Обновление программного обеспечения для владельцев автомобилей будет бесплатным. Более того, обещано, что им предоставят льготные условия в случае, если они захотят обменять свои автомобили на более новые, технологически совершенные и экологически чистые – подразумеваются в первую очередь электромобили и гибриды.