Георгий Черкезишвили: Азербайджанская и грузинская части БТК полностью готовы к эксплуатации

Тбилиси. 13 сентября. REPORT.AZ/ "Азербайджанская и грузинская части железной дороги Баку-Тбилиси-Карс полностью готовы к эксплуатации. В начале года были некоторые недочеты. Все они устранены и работы завершены".

Об этом в интервью грузинскому бюро Report заявил замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Черкезишвили.

"При непосредственном участии Азербайджана и за счет азербайджанских инвестиций мы реализуем ряд важных проектов. Одним из них является проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Данный проект принесет нам не только прямой выход в Европу, но также экономический рост и удобство для наших людей. Одним словом, мы прекрасно осознаем, насколько для нас важен этот проект. По всей территории прохождения БТК в Азербайджане и Грузии созданы вся необходимая инфраструктура и коммуникационные узлы. Азербайджанская и грузинская части БТК полностью готовы. Турецкая сторона также завершает работы. Думаю, что нам удастся своевременно сдать железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, которая принесет нам большие дивиденды", - сказал Георгий Черкезишвили.

По словам замминистра, в конце сентября пройдет очередная встреча Рабочей группы по БТК.