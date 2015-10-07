​Генсекретарь "газового ОПЕК": "Азербайджан может быть подключен к ЕС не раньше 2022–2025 годов"

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ "Азербайджан может быть подключен к ЕС не раньше 2022–2025 годов".

Как передает Report, об этом говорил в интервью «Известиям» генсекретарь Форума стран — экспортеров газа (GECF) Сайед Мухаммед Хусейн Адели.

Он ответил на следующие вопросы, связанные с Азербайджаном:

Это политический ход — декларируемый отказ от российского газа в пользу азербайджанского или иранского?

— Пока я не вижу какой-то экономической причины. Себестоимость добычи в Иране выше российской, новые транспортные газопроводы, в том числе TANAP [строится в Турции для доставки газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в Европу. — ред], пока строятся очень медленно. По моим наблюдениям, Иран хочет сделать ставку на сжиженный природный газ, так как ему выгоднее было бы поставлять газ в Азию через Аравийское море. Проект иранской газовой трубы через Турцию — долгосрочная перспектива, пока для нее предпосылок нет.

Когда, по вашему мнению, все эти проекты могут быть реализованы?

— Азербайджан может быть подключен к ЕС не раньше 2022–2025 годов, Иран еще позже. В общем, они смогут заместить всего несколько процентов нынешнего потребления Европы. Сейчас порядка трети потребляемого ЕС газа приходит из России, с появлением TANAP и увеличением спотовых поставок СПГ доля снизится до 25–28%, не более. Это понимаем не только мы в GECF, но и в ЕС. Мы придерживаемся позиции, что Россия будет занимать доминантное место на рынке ЕС.