Гендиректор Silk Way Helicopter Services: Здесь ошибки не прощаются - РЕПОРТАЖ

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Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Расположенная в поселке Забрат Сабунчинского района Баку вертолетная площадка, именуемая также в народе Забратский аэропорт. Примерно 40 лет тому назад здесь сняли часть полюбившегося зрителям художественного фильма "Дорожное приключение" ("Yol əhvalatı"). До 2008 года аэропорт принадлежал Госконцерну "Азербайджанские авиалинии". В тот год АЗАЛ реформировался в Закрытое акционерное общество, Забратский аэропорт был приватизирован и перешел в ведомство Silk Way Helicopter Services который входит в ООО Silk Way Holding.

Сейчас эта структура аэротранспорта самая большая авиакомпания, функционирующая в сфере малой авиации страны. В парке имеются вертолеты разных марок, произведенных в США, России и Италии. Парк был постепенно обновлен в 2005, 2010, 2012 и 2014 годах, этот процесс продолжается. Однако при входе в компанию в первую очередь наше внимание привлек сохраненный на память вертолет "М-2", срок эксплуатации которого давно истек. Использованное в 1930 годы это воздушное судно было первым вертолетом, осуществлявшем в Азербайджане перелеты через Каспийское море. Это малогабаритное воздушное судно вмещало 1 пилота и 2 пассажиров.

Профессия, переходящая от отца к сыну

С рабочими принципами Silk Way Helicopter Services нас познакомил гендиректор авиакомпании Азер Султанов. Первый наш вопрос был связан с формированием здесь рабочего коллектива. По словам гендиректора, для подготовки необходимых кадров осуществляется тесное сотрудничество с Национальной академией авиации (НАА): "За счет выпускников Академии формируется и пилотный, и технический составы, вышедшие на пенсию за выслугу лет члены коллектива заменяются пилотами и техниками нового поколения, осваивающих опыт. Интересно, что в семье авиаторов существует наследственность, т.е. отца-пилота заменяет сын-пилот, отца-инженера – сын-инженер".

А.Султанов также сказал, что сотрудники авиакомпании постоянно повышают квалификацию: "Каждый сотрудник нашего учреждения в течение года привлекается к различным тренингам. В первую очередь это касается пилотного и технического состава. Они, наряду с НАА, проходят тренинги, повышают опыт в престижных международных тренировочных центрах в Германии, Франции, Италии, Финляндии и России".

Здесь ошибки не прощаются

Затем А.Султанов познакомил нас с процессом выполнения полетов. По его словам, здесь ошибки не прощаются, следует быть максимально внимательным, понимать ответственность работы: "Вы даже не можете представить себе, знания и умения скольких людей используются, чтобы безопасно поднять в воздух одно воздушное судно. Естественно, в зависимости от погодных условий появление чрезвычайных ситуаций неизбежно. По каждой чрезвычайной ситуации рабочий коллектив регулярно проходит испытания и экзамены. Пилоты и сопровождающие их техники постоянно проходят медосмотры. Для этого у нас есть медпункт, и коллектив допускается к полету, если здоровье полностью удовлетворительно".

Безопасность полетов

Безопасность полетов в Silk Way Helicopter Services обеспечивается за счет сотрудничества с различными госструктурами. АЗАЛ обеспечивает нас навигационными и метеоданными. Из министерства экологии и природных ресурсов получается информация о воздушном пространстве. У нас есть оборудование для измерения погоды, ветра и плотности облаков. В механизме обеспечения безопасности полетов совместно участвуют все структуры - от принимающего заказы сотрудника до службы полетов, медосмотра, предполетного технического осмотра судна, заправки, службы авиабезопасности, наземной службы, буксировки воздушного судна, метеослужбы, навигационных уточнений и др. Порой в связи с работающими на море нефтяниками случаются ночные полеты, и в это время слаженная работа коллектива является самым важным фактором для спасения человеческой жизни", - сказал гендиректор.

Звуки хищных птиц

Еще один интересный момент - в использовании звуков хищных птиц в целях безопасности. По словам А.Султанова, цель в том, чтобы отпугивать птиц от вертолетной площадки и не допускать их попадания в лопасти воздушного судна, когда оно начинает взлетать: "Однако порой наряду с птицами люди тоже мешают обеспечению безопасности. Однажды сельские дети направили лазерный луч в глаза пилота. Он потерял способность видеть примерно на минуту. Однако чрезвычайная ситуация быстро была предотвращена, приземление было выполнено безопасно".

Отметим, что Silk Way Helicopter Services имеет 24 вертолетные стоянки. После приземления воздушное судно изнутри полностью опустошается и производится послеполетный осмотр. Затем вертолет отгоняется в ангар. Здесь категорически запрещено курить.

В Забрате откроется сервисный центр

В сентябре этого года в Забрате планируется создание сервисного центра для вертолетов типа Leonardo: "Это будет первым сервисным центром такого типа в регионе. Мы планируем расширить круг нашей деятельности. Я с гордостью отмечаю, что Silk Way Helicopter Services возможно единственная компания в регионе Каспийского моря и на постсоветском пространстве, отвечающая международным стандартам. Для этого мы проходим аудит на всех уровнях, на каждых структурных единицах и этапах", - подчеркивает А.Султанов.

Вертолеты для всех

Сейчас основными направлениями деятельности авиакомпании являются оказание авиауслуг нефтяной промышленности, пассажирские и грузоперевозки на нефтяные скважины. Наряду с этим, по словам гендиректора, Silk Way Helicopter Services выполняет заказы различных компаний и бизнесменов: "Не секрет, что одним из основных принципов современного бизнеса является скорость. Для выполнения заказов на нашей интернет-странице существует раздел заказов. Бывают заказы и для отдыха, и для проведения медицинских эвакуационных операций. Цена на полеты варьируется в зависимости от направления, расстояния и количества людей. Здесь много факторов. Например, одно дело вертолет летит против ветра, другое – по ветру. При полете против ветра тратится больше времени, топлива, что влияет на цену. Сейчас мы летаем внутри Азербайджана, но у нас есть возможность летать и за границу".

В зале ожиданий до полета

В Забратском аэропорту созданы комнаты ожидания для пассажиров. Здесь пассажирам демонстрируют видео-инструкции соответственно воздушному транспорту, на котором они будут летать. После ознакомления пассажиры подписываются, подтверждая таким образом, что ознакомились с инструкциями. Затем пассажирам раздают спецжилеты. Зимой, если температура воды ниже 10 градусов тепла, людям раздают специальные гидрокостюмы.