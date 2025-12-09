Гендиректор IATA: Производство SAF отстает, авиакомпании пересмотрят планы

Достичь 10% использования устойчивого авиационного топлива (SAF) к 2030 году для большинства авиакомпаний уже нереально.

Как передает корреспондент Report из Женевы, об этом заявил генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уилли Уолш на IATA Global Media Day.

По его словам, мировой рынок не сделал ожидаемого шага вперед в наращивании производства SAF.

"Спрос на SAF очень высокий, но рост объемов его производства не соответствует ожиданиям. И я считаю, что регуляторная среда, особенно в Европе, сыграла негативную роль. Введенный ЕС мандат не стимулировал производство SAF, зато привел к резкому росту цен. Поставщики топлива, по моему мнению, злоупотребляют ситуацией, извлекая выгоду через так называемые "платежи за соблюдение требований". Эти платежи искусственно повышают стоимость SAF для авиакомпаний, которые пытаются выполнять обязательства", - сказал он.

У. Уолш подчеркнул, что текущая ситуация стала серьезным разочарованием.

"Многие авиакомпании брали на себя обязательства достичь 10% SAF к 2030 году. На мой взгляд, теперь это невозможно. Отрасли будет трудно выполнить даже 6%, предусмотренные ЕС. Промежуточная цель ICAO - 5% - также вызывает вопросы. Но я убежден, что показатель 10% SAF к 2030 году недостижим для подавляющего большинства компаний - и не по их вине", - отметил глава IATA.

Он добавил, что авиакомпании рассчитывали на доступ к гораздо большему количеству топлива, чем доступно сейчас.

"Проблема не в цене, а в доступности. Авиакомпании просто не могут получить нужные объемы SAF. Поэтому многим придется пересмотреть свои обязательства по SAF на 2030 год. Думаю, все больше компаний последуют примеру Air New Zealand, которая первой приостановила свои цели из-за дефицита SAF и задержек поставок новых самолетов. Ожидаю, что многие авиакомпании поступят так же в 2026 году, особенно те, кто должен отчитываться по нефинансовым показателям", - заявил У.Уолш.

Глава IATA выразил удивление тем, что регуляторы ЕС фактически наблюдают со стороны, как топливные поставщики повышают цены под предлогом "платежей за соответствие", но при этом не увеличивают производство SAF.

"Нужно четко обозначить, кто виноват. Это регуляторы, которые приняли мандат, спровоцировавший такое поведение, и поставщики топлива, занимающиеся ценовым вымогательством просто потому, что могут себе позволить", - подчеркнул он.