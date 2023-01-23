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Geely решила преобразовать лондонские кэбы в электромобили

Geely решила преобразовать лондонские кэбы в электромобили Китайский автопроизводитель Geely планирует направить крупные инвестиции на расширение Лондонской компании по производству электромобилей (LEVC), прежде всего для преобразования знаменитых черных такси в экологически чистые.
Инфраструктура
23 января 2023 г. 14:10
Geely решила преобразовать лондонские кэбы в электромобили

Китайский автопроизводитель Geely планирует направить крупные инвестиции на расширение Лондонской компании по производству электромобилей (LEVC), прежде всего для преобразования знаменитых черных такси в экологически чистые.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили представители компаний.

"Geely будет последовательно вкладывать инвестиции в LEVC", - приводит в понедельник агентство Reuters слова гендиректора лондонской компании Алекса Нэна. "Нам необходим расширенный ассортимент продукции", и с этой целью обе компании будут привлекать других инвесторов и автопроизводителей для разработки новых технологий, сказал он.

"Речь идет о превращении LEVC в гораздо более узнаваемый международный бренд", - указал ее управляющий директор Крис Аллен. Размер запланированных капиталовложений пока не называется.

Geely приобрела LEVC в 2013 году и инвестировала в нее 500 млн фунтов (620 млн долларов).

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