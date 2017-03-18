ГДП назвала причины пробок на ряде улиц и проспектов Баку

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Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Стала известна причина пробок, наблюдаемых сегодня в утренние часы на ряде улиц и проспектов Баку.

Как заявил Report начальник отдела Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, причиной наблюдаемого сейчас относительно плотного транспортного потока является изменение направления движения автомобилей в сторону центра города в связи с подготовкой к празднику Новруз: "Этот процесс не продлится долго. На территории наши сотрудники регулируют ситуацию касательно обеспечения безопасности и восстановления движения. Нашей целью является обеспечение безопасности в ходе праздничных мероприятий".

Начальник отдела заявил, что особых причин для образования пробок на дорогах нет: "Сейчас канун праздника, идут большие подготовительные работы к нему. На улицах в центре города ведутся завершающие работы по подготовке к грандиозным праздничным мероприятиям, которые начнутся с завтрашнего дня. Кроме того, в страну прибыло много туристов, высокопоставленных гостей, в центре города проводятся важные мероприятия. Помимо этого, много транспортных средств, которые направляются от центра столицы в регионы".