Гайдар Абдикеримов: Цифровая платформа вдоль Среднего коридора будет запущена до 2025 года

Вдоль Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора) создается цифровая платформа (бесшовный цифровой коридор), которая будет запущена в конце этого или начале следующего года.

Вдоль Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора) создается цифровая платформа (бесшовный цифровой коридор), которая будет запущена в конце этого или начале следующего года.

Как передает Report, об этом сообщил Гайдар Абдикеримов, генеральный секретарь Международной ассоциации Транскаспийского международного транспортного маршрута (TITR).

По его словам, платформу разрабатывает Global DTC ((Цифровой транспортный коридор)- дочерняя компания сингапурской PSA International и она призвана ускорить темпы операций по всему коридору.

Г. Абдикеримов также напомнил об открытии в феврале Инновационного центра, созданного совместно национальной железнодорожной компанией "Казахстан Темир Жолы" (КТЖ) и китайской Huawei. Предполагается, что этот проект придаст новый импульс развитию Транскаспийского международного транспортного коридора и укрепит торгово-экономическое сотрудничество в Евразии.

Инновационный центр создан для реализации проекта "Умная железная дорога", который предоставляет цифровые решения для повышения эффективности железнодорожного транспорта.

Г. Абдикеримов также наметил ближайшие планы развития железных дорог и портов.

"В настоящее время в стадии реализации находятся инфраструктурные проекты на общую сумму 6,5 млрд долларов США), в том числе строительство второй линии железнодорожных узлов Достык-Актогай-Мойынты и Шалкар-Бейнеу-Мангистау, а также Алматинской объездной железной дороги. Эти проекты обещают значительное улучшение будущих транспортных коридоров, решая проблемы заторов. Подобные инфраструктурные проекты имеют решающее значение для смягчения и устранения узких мест на дорогах", — сказал генсек TITR.

По его словам, в настоящее время разрабатываются планы по строительству крупного контейнерного узла в порту Актау, а также усилия по углублению водной гавани там и в порту Курык. Кроме того, ведется строительство пшеничных терминалов.

"80% грузопотока Среднего коридора идет из Казахстана. Казахстанский экспорт включает нефть и нефтепродукты, цветные металлы, зерновые культуры, пшеницу, серу – все это идет через Средний коридор", - сказал Г. Абдикеримов.

Отметим, что Азербайджан выступает в качестве перевалочного пункта для казахстанской нефти и урана, а также потребителя казахстанских товаров, в том числе пшеницы.

Международная ассоциация TITR была создана в 2017 году. Первоначально основанная тремя странами – Казахстаном, Азербайджаном и Грузией – с семью компаниями, теперь охватывает 11 стран с 25 инфраструктурными и логистическими компаниями.