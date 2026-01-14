Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    ГААДА: Обеспечена безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах

    Инфраструктура
    • 14 января, 2026
    • 09:04
    ГААДА: Обеспечена безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах

    Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) в связи с наблюдаемыми на территории страны снежными и морозными погодными условиями принимает необходимые меры для обеспечения безопасного и бесперебойного движения на автомобильных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на ГААДА, продолжаются работы по очистке проезжей части от снега на автомобильных дорогах Гах–Закатала, Шеки–Гах, Гах–Илису, а также на подъездной дороге к городу Гах.

    Кроме того, ведутся работы по очистке снега на автомобильной дороге Габала–Лаза.

    На автомобильной дороге Баку–Шамахы–Евлах, а также на местных автомобильных дорогах в регионе зафиксировано образование гололеда на мостах. Агентством принимаются меры по устранению обледенения на мостах, обеспечиваются безопасность и бесперебойность движения.

    На автомобильных дорогах Губа–Гусар и Гусар–Шахдаг продолжаются работы по очистке проезжей части от снега и проведению противогололедных мероприятий. На указанных дорогах обеспечено безопасное и бесперебойное движение.

    автодороги гололед ГААДА
    AAYDA: Avtomobil yollarında hərəkətin təhlükəsizliyi təmin edilir

    Последние новости

    09:21

    Ильхам Алиев поделился публикацией о встрече с жителями Агдере

    Внутренняя политика
    09:18

    В Таиланде при падении строительного крана на поезд погибли 22 человека, 70 пострадали

    Другие страны
    09:15

    США получат 74% акций в TRIPP Development Company, Армения - 26%

    В регионе
    09:12

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.01.2026)

    Финансы
    09:08

    Казмортрансфлот нарастил контейнерные перевозки по Каспию более чем на 15% в 2025 году

    Инфраструктура
    09:07

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.01.2026)

    Финансы
    09:06

    Казахстан привлек $300 млн на развитие Среднего коридора

    Инфраструктура
    09:04

    ГААДА: Обеспечена безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах

    Инфраструктура
    08:50

    Комета 3I/ATLAS приближается к спутнику Юпитера

    Наука и образование
    Лента новостей