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ГААД построил и отремонтировал 1 400 км дорог в прошлом году

ГААД построил и отремонтировал 1 400 км дорог в прошлом году В 2020 году Государственное агентство автомобильных дорог построило, реконструировало и отремонтировало 1 385,3 км автомобильных дорог, проспектов и улиц
Инфраструктура
22 февраля 2021 г. 12:59
ГААД построил и отремонтировал 1 400 км дорог в прошлом году

В 2020 году Государственное агентство автомобильных дорог (ГААД) построило, реконструировало и отремонтировало 1 385,3 км автомобильных дорог, проспектов и улиц.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ГААД Салех Мамедов на брифинге, посвященном деятельности за 2020 год и предстоящим задачам.

По его словам, в прошлом году отремонтировано 254,6 км дорог республиканского значения и 767,2 км дорог местного значения. Из них 342,1 км в Баку, а 21,4 км в Сумгайыте.

“За отчетный период за счет всех финансовых средств на автомобильных дорогах общего пользования республики и в городе Баку было построено 20 новых мостов, отремонтировано 3 моста, построено 2 автомобильных туннеля, один новый железнодорожный переезд и 9 пешеходных переходов”, - добавил он.

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