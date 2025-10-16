Фуад Джафарли: В Карабахе планируют создать систему общественного транспорта

В четырех городах Карабахского экономического региона планируют создать систему общественного транспорта.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил глава департамента транспортного планирования Агентства наземного транспорта Азербайджана Фуад Джафарли на III Национальном градостроительном форуме Азербайджана (NUFA3).

"Нам необходимо наладить местное производство автобусов, поскольку в Баку требуется иметь около 2 800-3 000 единиц транспорта. Каждый год мы закупаем сотни автобусов для города - для открытия новых маршрутов, замены устаревших направлений и оптимизации отдельных рабочих процессов. Именно в это следует направлять инвестиции - в сам проект, закупку и обновление автобусного парка. Мы также активно работаем и над другими направлениями развития", - заявил он.

Он напомнил, что два года назад был в Ханкенди для подготовки транспортного плана для освобожденных территорий: "Наряду с обновлением автобусного парка, разработан план по созданию системы общественного транспорта на освобожденных территориях. Первая фаза программы на 2025-2026 годы почти завершена. Мы планируем создать систему общественного транспорта в регионе. Недавний указ президента позволит нам закупить новые автобусы и субсидировать системы общественного транспорта в регионах. Из восьми городов, включенных в программу, четыре находятся в Карабахе".

По словам Ф. Джафарли, в начале следующего года для региона будут произведены 14 новых автобусов, также будут закуплены и местные модели, а также строятся новые автобусные депо.

"В Лачыне уровень транспортной доступности по-прежнему остается низким. В связи с этим разрабатывается проект строительства канатной дороги, которая будет использоваться как в туристических целях, так и для пассажирских перевозок", - отметил он.