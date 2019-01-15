Ford и Volkswagen выпустят пикапы и электромобили

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Автопроизводители Ford Motor и Volkswagen Group укрепляют сотрудничество и намерены реализовать несколько совместных проектов.

Как передает Report со ссылкой на Financial Times, гендиректор VW Герберт Диес рассказал, что компании намерены объединить усилия по производству компактных пикапов.

Это позволит немецкому автоконцерну войти на американский рынок в данном сегменте. По словам Г. Диеса, это один из больших плюсов альянса с Ford для немецкой компании. Кроме того, VW потратит около 800 млн долларов США, чтобы наладить производство электромобилей на заводе Ford в Чаттануге (штат Теннесси).

Компании намеревались объявить о сотрудничестве официально во время сегодняшней пресс-конференции на Детройтском автосалоне, однако, как сообщает AFP, она была отменена.

"У нас еще недостаточно деталей, чтобы выступить перед прессой, и потому мы приняли решение отменить конференцию",— заявил представитель Ford Марк Труби.