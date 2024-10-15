Фонд возрождения Карабаха: В городе Физули вскоре начнется создание центрального парка

11:36

В городе Физули в ближайшее время начнется создание центрального парка, а также строительства на его территории различных объектов, в том числе ресторанов, детских и спортивных площадок, мостов.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев на 4-й Азербайджанской международной выставке Rebuild Karabakh в рамках Каспийской строительной недели.

Он отметил, что эти работы в настоящее время находятся на стадии экспертизы.

По его словам, при поддержке Фонда уже реализован экологический проект в городе Физули и в Зангиланском районе.

Гаджиев добавил, что Фонд планирует реализацию и ряда других проектов, в том числе создание Мемориального комплекса в Карабахе.