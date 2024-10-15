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Фонд возрождения Карабаха: В городе Физули вскоре начнется создание центрального парка

Фонд возрождения Карабаха: В городе Физули вскоре начнется создание центрального парка 11:36
Инфраструктура
15 октября 2024 г. 11:59
Фонд возрождения Карабаха: В городе Физули вскоре начнется создание центрального парка

В городе Физули в ближайшее время начнется создание центрального парка, а также строительства на его территории различных объектов, в том числе ресторанов, детских и спортивных площадок, мостов.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев на 4-й Азербайджанской международной выставке Rebuild Karabakh в рамках Каспийской строительной недели.

Он отметил, что эти работы в настоящее время находятся на стадии экспертизы.

По его словам, при поддержке Фонда уже реализован экологический проект в городе Физули и в Зангиланском районе.

Гаджиев добавил, что Фонд планирует реализацию и ряда других проектов, в том числе создание Мемориального комплекса в Карабахе.

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Версия на английском языке Karabakh Revival Fund: Construction of several facilities in Fuzuli will begin soon
Версия на азербайджанском языке Qarabağ Dirçəliş Fondu: Yaxın zamanda Füzulidə bir sıra obyektlərin tikintisinə başlanacaq

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