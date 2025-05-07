Фонд арендного жилья ИКГФ пополнился 150 квартирами в Баку

В Азербайджане фонд арендного жилья пополнился 150 квартирами

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) в рамках механизма аренды жилья (с правом последующего выкупа) предлагает гражданам еще 150 полностью отремонтированных квартир на улице Джафара Хандана в Бинагадинском районе города Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, ежемесячная плата за 1-, 2- и 3-хкомнатные квартиры начинается от 954 манатов.

Квартиры можно будет выбрать с 15 мая 2025 года через систему "Электронная ипотека и кредитная гарантия", интегрированную в Портал электронного правительства (e-gov.az), по ссылке .

На сегодняшний день в рамках данного механизма аренды жилья заключено 6 978 договоров.