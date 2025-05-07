О нас

Фонд арендного жилья ИКГФ пополнился 150 квартирами в Баку

Фонд арендного жилья ИКГФ пополнился 150 квартирами в Баку В Азербайджане фонд арендного жилья пополнился 150 квартирами
Инфраструктура
7 мая 2025 г. 16:38
Фонд арендного жилья ИКГФ пополнился 150 квартирами в Баку

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) в рамках механизма аренды жилья (с правом последующего выкупа) предлагает гражданам еще 150 полностью отремонтированных квартир на улице Джафара Хандана в Бинагадинском районе города Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, ежемесячная плата за 1-, 2- и 3-хкомнатные квартиры начинается от 954 манатов.

Квартиры можно будет выбрать с 15 мая 2025 года через систему "Электронная ипотека и кредитная гарантия", интегрированную в Портал электронного правительства (e-gov.az), по ссылке.

На сегодняшний день в рамках данного механизма аренды жилья заключено 6 978 договоров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda kirayə mənzil fonduna daha 150 mənzil əlavə olunub

Другие новости из категории

Вблизи Бакинского Олимпийского стадиона откачано более 80 кубометров дождевой воды
ФотоВблизи Бакинского Олимпийского стадиона откачано более 80 кубометров дождевой воды
7 мая 2025 г. 17:45
В Агдамском промпарке произведено продукции на 85 млн манатов
В Агдамском промпарке произведено продукции на 85 млн манатов
7 мая 2025 г. 16:43
Контейнерный терминал в Поти расширен на 50 000 TEU на фоне роста грузопотока по Среднему коридору
Контейнерный терминал в Поти расширен на 50 000 TEU на фоне роста грузопотока по Среднему коридору
7 мая 2025 г. 14:50
АЖД назначили на 6-9 июня дополнительные рейсы по маршруту Баку-Габала-Баку
АЖД назначили на 6-9 июня дополнительные рейсы по маршруту Баку-Габала-Баку
7 мая 2025 г. 14:10
В результате обильных осадков в Азербайджане повысился уровень воды в реках
ФотоВ результате обильных осадков в Азербайджане повысился уровень воды в реках
7 мая 2025 г. 13:09
АЖД обнародовал расписание поездов Баку-Сумгайыт на 9 мая
АЖД обнародовал расписание поездов Баку-Сумгайыт на 9 мая
7 мая 2025 г. 12:45
Бакметрополитен: Для снижения пассажиропотока применяются дополнительные механизмы регулирования
Бакметрополитен: Для снижения пассажиропотока применяются дополнительные механизмы регулирования
7 мая 2025 г. 11:27
AZAL: Рейсы в Москву и Мумбаи задерживаются из-за закрытия воздушного пространства
AZAL: Рейсы в Москву и Мумбаи задерживаются из-за закрытия воздушного пространства
7 мая 2025 г. 11:18
На улице Садига Фейзиева в Баку завершаются ремонтные работы
На улице Садига Фейзиева в Баку завершаются ремонтные работы
7 мая 2025 г. 09:25
В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются пробки
В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются пробки
7 мая 2025 г. 08:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi