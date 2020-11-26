Flydubai запустила первый прямой рейс из ОАЭ в Израиль

Эмиратская авиакомпания Flydubai запустила в четверг первый прямой рейс из ОАЭ в Израиль.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал
Как указывала ранее в заявлении авиакомпания, в неделю она будет проводить 14 рейсов по маршруту Дубай - Тель-Авив. Путешествие из ОАЭ в Израиль займет около трех часов.
В настоящее время Flydubai является единственной авиакомпанией, предлагающей прямые рейсы из Эмиратов в Израиль.
Напомним, что 20 октября Израиль и ОАЭ подписали в аэропорту близ Тель-Авива соглашения об авиационном сообщении, безвизовом режиме, защите инвестиций и сотрудничестве в области науки и технологий. Телеканал