Flydubai запустила первый прямой рейс из ОАЭ в Израиль

Авиакомпания будет проводить в неделю 14 рейсов по маршруту Дубай - Тель-Авив

Эмиратская авиакомпания Flydubai запустила в четверг первый прямой рейс из ОАЭ в Израиль.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya .

Как указывала ранее в заявлении авиакомпания, в неделю она будет проводить 14 рейсов по маршруту Дубай - Тель-Авив. Путешествие из ОАЭ в Израиль займет около трех часов.

В настоящее время Flydubai является единственной авиакомпанией, предлагающей прямые рейсы из Эмиратов в Израиль.