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Flydubai запустила первый прямой рейс из ОАЭ в Израиль

Flydubai запустила первый прямой рейс из ОАЭ в Израиль Авиакомпания будет проводить в неделю 14 рейсов по маршруту Дубай - Тель-Авив
Инфраструктура
26 ноября 2020 г. 11:24
Flydubai запустила первый прямой рейс из ОАЭ в Израиль

Эмиратская авиакомпания Flydubai запустила в четверг первый прямой рейс из ОАЭ в Израиль.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Как указывала ранее в заявлении авиакомпания, в неделю она будет проводить 14 рейсов по маршруту Дубай - Тель-Авив. Путешествие из ОАЭ в Израиль займет около трех часов.

В настоящее время Flydubai является единственной авиакомпанией, предлагающей прямые рейсы из Эмиратов в Израиль.

Напомним, что 20 октября Израиль и ОАЭ подписали в аэропорту близ Тель-Авива соглашения об авиационном сообщении, безвизовом режиме, защите инвестиций и сотрудничестве в области науки и технологий. Телеканал I-24 отметил, что ОАЭ становятся первой арабской страной, с которой у граждан Израиля будет безвизовый режим. Соглашения по авиасообщению предусматривают 28 регулярных рейсов в неделю из аэропорта Бен-Гурион в ОАЭ и неограниченное количество чартерных рейсов из аэропорта Рамон на юге еврейского государства в Абу-Даби и Дубай.

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Версия на азербайджанском языке “Flydubai” BƏƏ-dən İsrailə birbaşa reyslərə başlayıb
Версия на английском языке Flydubai launches first Dubai-Tel Aviv flight

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