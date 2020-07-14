FlyDubai начала выполнять прямые рейсы в Баку

С 14 июля авиакомпания FlyDubai начала выполнять прямые рейсы по маршруту Дубай-Баку-Дубай

С 14 июля авиакомпания FlyDubai начала выполнять прямые рейсы по маршруту Дубай-Баку-Дубай.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, рейсы будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и пятницам.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.flydubai.com. При этом рейсы выполняться на специальных условиях.

Так, в связи с изменениями в правилах въезда в ОАЭ, на рейс из Баку в Дубай будут допускаться только пассажиры:

- которым не требуется предварительное получение визы для въезда в страну;

- которые имеют туристическую визу;

- которые имеют вид на жительство в ОАЭ.

Данные пассажиры должны подать заявление на получение разрешения на въезд по следующей ссылке.

Резиденты другиx эмиратoв должны получить разрешение по ссылке.

Разрешение на въезд необходимо получить до начала регистрации на рейс.

Кроме того, все прибывающие в Дубай пассажиры должны загрузить и зарегистрироваться в приложении:

Android:

IOS:

Авиабилеты на рейсы из Дубая в Баку могут приобрести только граждане Азербайджана.

Согласно новым правилам, к полетам будут допускаться только пассажиры, прошедшие тестирование на коронавирус (COVID-19). В связи с этим расширился список лабораторий, аккредитованных Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), в которых пассажиры могут провериться на COVID-19 без направления врача. С данным списком можно ознакомиться ниже:

- Лаборатория Referans;

- Клиника Leyla;

- Клиника Memorial;

- Больница Bona Dea;

- Лаборатория İnci;

- Bakı Xüsusi Təhlükəli İnfeksiyalara Nəzarət Mərkəzi (XTİNM);

- Kaspian Hospital;

- UltraLab.

Пройти обследование можно в клиниках и лабораториях в ОАЭ, выдающих справку о PCR-тестировании.



