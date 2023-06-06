Fitch Solutions назвало риски для финансирования Россией строительства ж/д ветки Решт-Астара

Завершение строительства железнодорожной ветки Решт-Астара в течение предусмотренных Россией 48 месяцев из-за возможных препятствий в финансировании, а также потенциальных геополитических рисков маловероятно.

Завершение строительства железнодорожной ветки Решт-Астара в течение предусмотренных Россией 48 месяцев из-за возможных препятствий в финансировании, а также потенциальных геополитических рисков маловероятно.

Об этом сообщает Report со ссылкой на международное рейтинговое агентство Fitch Solutions.

Агентство считает, что снижение мировых цен на энергоносители сверх нынешних ожиданий уменьшит желание и способность России выполнить свои обязательства в размере 1,6 млрд долларов США: «На наш взгляд, Москва не захочет использовать свой Фонд национального благосостояния для расходов, которые не являются необходимыми для военных действий в Украине.

Кроме того, любая эскалация напряженности между Арменией и Азербайджаном может привести к задержке строительства запланированной железнодорожной ветки между иранским и азербайджанским городами Астара, что затруднит полную интеграцию сети Международного транспортного коридора Север-Юг (INSTC), в целом».

Аналитики Fitch Solutions уверены, что недавнее соглашение России о финансировании строительства железной дороги Решт-Астара между Ираном и Азербайджаном отражает приоритетность торговой политики Москвы, все более ориентированной на восток, а также стремление Кремля укрепить экономические и стратегические связи с Тегераном. В соответствии с соглашением от 17 мая, Москва потратит около 1,6 млрд долларов США на финансирование железнодорожной ветки, которая пройдет вдоль юго-западной части Каспийского моря в Иране, прежде чем пересечь иранский и азербайджанский портовые города Астара.

«Что еще более важно, завершение 164-километрового участка станет последним незавершенным звеном INSTC, международного транспортного маршрута протяженностью 7200 км, идущего из Хельсинки в Финляндии в иранский портовый город Бандар-Аббас.

Мы считаем, что Россия вызвалась профинансировать последний этап INSTC, чтобы помочь компенсировать потерю экспорта в европейские страны после ее вторжения в Украину в феврале 2022 года. До этого ЕС был основным экспортным рынком России, на который приходилось более одной трети всего российского экспорта в 2021 году. Однако мы ожидаем, что объем торговли между Россией и странами ЕС будет намного ниже в результате санкций, связанных с войной, в будущем», - отмечает Fitch Solutions.

В целом, агентство считает, что даже после завершения строительства линии Решт-Астара INSTC не сможет компенсировать потери России в торговле с ЕС. Во многом это связано с тем, что железные дороги, как правило, имеют гораздо меньшую пропускную способность для перевозки товаров, чем судоходство, и существуют технические причины (а именно, разная ширина колеи в России, Азербайджане и Иране), которые будут препятствовать потоку товаров.

«Кроме того, хотя INSTC изначально задумывался как альтернатива Суэцкому каналу, мы считаем, что продолжающиеся санкции США и Европы в отношении России помешают достижению этой цели. До тех пор, пока напряженность между Россией и Западом остается высокой. Даже после того, как война в Украине в конце концов закончится, скорее всего, к концу 2020-х годов, быстрое сближение России и Запада маловероятно.

Хотя нынешние санкции (которые, как мы думаем, останутся в силе в обозримом будущем) также не позволят INSTC существенно повысить профиль международной торговли Ирана, само по себе, мы считаем, что это принесет некоторые экономические выгоды», - говорится в сообщении.

Во-первых, Иран получит прямой железнодорожный доступ к десяти городам России (включая саму Москву), а также к более широким регионам Центральной Азии и Черного моря.

Во-вторых, Иран выиграет от более широкого доступа к российскому и азербайджанскому рафинированному топливу и, в частности, к дизельному топливу (в последние годы санкции США препятствовали инвестициям в внутренние нефтеперерабатывающие мощности Ирана).

В-третьих, Иран выиграет от улучшения доступа к рынкам Каспийского моря через порт Решт.

Кроме того, Тегеран также выиграет от получения транзитных сборов за прохождение грузов между Индией (через порт Бендер-Аббас) и странами к северу от него, которые связаны с маршрутом (в основном, Азербайджаном, Россией и Финляндией).

«Также завершение строительства ветки Решт-Астара убедит Индию в том, чтобы она продолжила инвестировать в развитие иранского порта Чабахар, и для дальнейшего финансирования строительства железнодорожного сообщения между Чабахаром и иранским городом Захедан. В то время как торговля между Индией и Ираном в настоящее время почти полностью осуществляется через Бендер-Аббас, увеличение пропускной способности в Чабахаре еще больше сократит время доставки (и, следовательно, связанные с этим расходы), а также обеспечит возможность для гораздо больших объемов грузов. В отличие от Бендер-Аббас, Чабахар может принимать грузовые суда водоизмещением более 100 000 тонн. Мы считаем, что строительство 500-километровой железнодорожной линии Чабахар-Захедан еще больше укрепит торговые отношения между Ираном и Индией, а также обеспечит еще более широкий доступ Индии к рынкам России и Азербайджана, и наоборот», -отмечает Fitch Solutions.