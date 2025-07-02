Фархан Гулиев: “Обострение на Ближнем Востоке привело к росту транзитных рейсов над Азербайджаном на 110 ежедневно”

В период с 13 по 23 июня 2025 года через воздушное пространство Азербайджана было зафиксировано в общей сложности 10 838 авиарейсов.

В период с 13 по 23 июня 2025 года через воздушное пространство Азербайджана было зафиксировано в общей сложности 10 838 авиарейсов.

Как сообщает Report, об этом написал директор Управления воздушного движения "Азэронавигация" (AZANS) ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Фархан Гулиев в статье, опубликованной на официальной платформе CANSO - Международной организации поставщиков аэронавигационных услуг.

По его словам, 8 207 рейсов носили транзитный характер, и в результате временного закрытия воздушных пространств в регионе ежедневно в среднем 110 дополнительных рейсов были перенаправлены через территорию Азербайджана. "Этот рост не случаен: в июне 2024 года объем транзитных полетов над Азербайджаном увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а на июнь 2025 года прогнозируется дополнительный рост на 13%", - отметил он.

Реакция на кризис: воздушное пространство Азербайджана становится стратегическим маршрутом

В июне 2025 года, на фоне растущей геополитической напряженности на Ближнем Востоке, воздушные пространства Ирана, Израиля и ряда соседних стран были закрыты. Это вынудило международных авиаперевозчиков, осуществляющих рейсы между Европой и Азией, срочно пересмотреть маршруты.

По словам Ф. Гулиева, AZANS оперативно отреагировала на кризис, приняв сотни перенаправленных на север рейсов и обеспечив непрерывность операций.

"Это был не просто резервный маршрут, а результат многолетней стратегии модернизации, координации и устойчивости. Наша система была готова к срывам глобального воздушного трафика. То, что мы наблюдали в июне, - не импровизация, а подтверждение долгосрочной стратегии. С 2022 года воздушное пространство Азербайджана играет ключевую роль в обеспечении альтернативных и эффективных маршрутов в условиях региональных кризисов", - подчеркнул он.

Быстрая и скоординированная реакция

Как отметил глава AZANS, для приема нового потока рейсов в течение нескольких часов был активирован многоуровневый план экстренного реагирования:

- Усилены смены диспетчеров воздушного движения (ATC) в часы пик;

- В режиме реального времени перестроена конфигурация секторов;

- Мобилизованы резервные команды и техническая поддержка для предотвращения узких мест;

- Все услуги были масштабированы без ущерба для безопасности и качества обслуживания.

В результате, даже в условиях высокого давления, Азербайджан успешно справился с перенаправленным трафиком без каких-либо задержек или нарушений процедур управления воздушным движением (ATC).

По словам Ф. Гулиева, AZANS смогла обеспечить стабильную работу системы благодаря многолетним инвестициям в технологии управления воздушным движением (ATM).

Среди внедренных технологий и процедур:

- Операции, основанные на траектории (Trajectory-Based Operations, TBO);

- Процедуры управления потоками (Flow Management Procedures, FMP);

- Цифровой мониторинг и платформы для управления трафиком;

- Принятие решений на основе данных (Data-Driven Decision Making);

- Программы модернизации систем управления воздушным движением.

"Эти подходы позволили сбалансировать нагрузку между секторами и обеспечили возможность диспетчерам принимать быстрые решения без повышения операционного риска", - директор AZANS.

Укрепление роли Азербайджана в глобальной авиации

Сегодня более 200 международных авиакомпаний регулярно используют воздушное пространство Азербайджана. Только в 2024 году по этим маршрутам было перевезено около 50 миллионов пассажиров.

"В пиковый момент последнего кризиса более 25 международных авиаперевозчиков, включая Turkish Airlines, Air France, British Airways, Singapore Airlines, полностью перенаправили свои рейсы через Азербайджан. Это говорит об уровне доверия к сети AZANS и о высокой степени технической готовности", - подчеркнул он.

Несмотря на столь интенсивное трафиковое давление, в международных аэропортах Азербайджана не было зафиксировано ни одной задержки или сбоя в предоставлении услуг.

Ф. Гулиев особо подчеркнул значение региональной координации в обеспечении эффективности: "Скоординированные действия с поставщиками аэронавигационных услуг Турции и стран Центральной Азии сыграли важную роль в гибком управлении воздушным пространством, оптимизации маршрутов и внедрении новых технологий".

По его словам, именно эти ключевые элементы позволили AZANS эффективно справиться с кризисом: "Организация не только обеспечила безопасное воздушное пространство, но и сыграла роль стратегического воздушного моста для глобальной авиации в период неопределенности, поддержав критически важные цепочки поставок в сфере воздушных перевозок".