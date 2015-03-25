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    ​Евросоюз планирует возродить проект Транскаспийского газопровода

    Газопровод должен был пройти по дну Каспийского моря, по территории Азербайджана и Турции

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Евросоюз намерен возродить проект газового трубопровода из Туркменистана.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейского дипломата в Туркменистане.

    Еврокомиссар по энергетике Марош Шевчович намерен посетить Туркменистан в ближайшее время, чтобы возобновить переговоры по строительству Транскаспийского газопровода.

    «В ходе переговоров с нашими туркменскими партнерами мы обсудим, как структурировать работу европейских компаний, которые готовы поставлять туркменский газ на наш рынок», — заявил дипломат.

    Проект Транскаспийского газопровода, по которому газ из Туркменистана транспортировался бы в Европу, был заморожен из-за политических, экологических и финансовых разногласий. Газопровод должен был пройти по дну Каспийского моря, по территории Азербайджана и Турции.

    Ранее сообщалось, что ЕС утвердил основные приоритеты создания европейского энергосоюза.

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