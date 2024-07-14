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Euronews опубликовал видеорепортаж о Бакинском судостроительном заводе

Euronews опубликовал видеорепортаж о Бакинском судостроительном заводе Канал Euronews опубликовал видеорепортаж о Бакинском судостроительном заводе.
Инфраструктура
14 июля 2024 г. 16:39
Euronews опубликовал видеорепортаж о Бакинском судостроительном заводе

Канал Euronews опубликовал видеорепортаж о Бакинском судостроительном заводе.

Как передает Report, в видеорепортаже председатель правления Бакинского судостроительного завода Эльшад Нуриев подчеркивает стратегическое значение судостроительного завода в промышленной экосистеме Азербайджана и значительный вклад предприятия в экономическое развитие страны.

Ярким тому примером является судно "Ханкенди", построенное на Бакинском судостроительном заводе, которое сыграло решающую роль во время подводных работ в рамках реализации второй фазы проекта "Шах-Дениз", за счёт которого в настоящее время осуществляются основные поставки природного газа в Европу.

Сразу после своего назначения Э.Нуриев презентовал три ключевых показателя эффективности (КПЭ), позволяющих оптимизировать работу завода. Первый ключевой показатель эффективности направлен на совершенствование производственного процесса путем задействования во время обучающих тренингов технологий, в частности, использование технологии дополненной реальности в процессе сварки для повышения эффективности, точности и безопасности. Второй ключевой показатель нацелен на повышение квалификации работников путём установления партнёрских отношений с местными учебными заведениями, такими как Университет АДА, а также с профессионально-техническими училищами для повышения эффективности работы и уровня квалификации.

Третий ключевой принцип посвящён экологической устойчивости, а инициативы включают в себя: использование велосипедов для внутренних перемещений, установку солнечных батарей и поддержание эффективной системы очистки воды, которая также приносит пользу расположенным поблизости заводам. Также большое внимание уделяется исследованиям и разработкам, особенно в области интерфейсов «человек-корабль» и интеллектуальных сенсорных технологий.

Эльшад Нуриев подчеркивает важность командной работы в достижении этих целей, высоко оценивая совместные усилия инженеров, рабочих и вспомогательного персонала судостроительного завода. Он уверен, что скоординированное взаимодействие людей, технологий и объектов имеет решающее значение для достижения поставленных целей и превращения Бакинского судостроительного завода в полноценный центр инновационного инжиниринга.

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Версия на английском языке Euronews publishes video report on Azerbaijan's Baku Shipyard
Версия на азербайджанском языке “Euronews” kanalı Bakı Gəmiqayırma Zavodu haqqında videoreportaj yayımlayıb

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